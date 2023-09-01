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男籃世界盃》美國才贏蒙特內哥羅12分 下場碰立陶宛要小心

2023/09/01 18:39

美國隊愛德華茲（左）。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國今天在世界盃男籃賽陷入苦戰，直到第四節才稍微拉開差距，最終以85：73擊敗蒙特內哥羅，週日將遭遇實力更堅強的立陶宛，美國還是得步步為營。

美國隊在小組賽連勝紐西蘭、希臘、約旦，3連勝、分組第1挺進第二輪，且小組賽3場共贏對手103分，僅次於加拿大的111分。上屆只拿第7名的美國，本屆目標就是雪恥，且一定是以拿金牌為目標。

美國在第二輪對手將有8月來台灣打熱身賽的立陶宛，而今天交手的蒙特內哥羅，陣中第一大將是效力NBA芝加哥公牛球星伍切維奇（Nikola Vucevic），他在小組賽3戰場均繳出20.7分、7籃板，另外在西班牙打球的佩瑞（Kendrick Perry）也是一名傳球、得分能力都頗出色的後衛。

美國開賽尚未暖機完成，陷入4：11落後，很快就以8：1攻勢追平，逼得對手喊暫停，而蒙特內哥羅暫停後連拿6分，且還在第二節尾聲後來居上，以38：37領先美國。

美國在第三節還是無法擴大領先，一直被蒙特內哥羅緊追不放，不過美國第四節甚至僅領先2分，但後來還是接連進攻得手，有驚無險收下勝利。

上半場得分掛蛋的愛德華茲（Anthony Edwards），下半場拿17分，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）10分、6助攻，J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）11分，布里吉斯（Mikal Bridges）10分，里維斯（Austin Reaves）12分，只是這場美國贏得太過於驚險，下一場對立陶宛之戰恐怕也會是苦戰。

蒙特內哥羅雖輸球，但全場讓美國無法鬆懈，且團隊48籃板包括22個進攻籃板，在禁區明顯壓制住美國，而伍切維奇繳出18分、15籃板，佩瑞14分、6助攻。

美國隊愛德華茲（右）。（美聯社）

蒙特內哥羅中鋒伍切維奇（中）。（法新社）

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