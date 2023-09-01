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中職》對余謙促請裁決暴投「太意外」 恰總仍有正向期許

2023/09/01 18:49

余謙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕中信兄弟投手余謙昨中繼出賽卻在促請裁決時投出罕見暴投，總教練彭政閔今天賽前受訪時坦言看到時「嚇一跳、太意外了」，除了期許他做好選手的基本功，也希望他下二軍後能為接下來可能的先發機會做好準備。

兄弟今天賽前進行「3上3下」的球員異動，包括將陳子豪、黃均聲和彭識穎升一軍，並降下陳家駒、鄭凱文和余謙。鄭凱文昨先發2.2局失8分吞敗，余謙則中繼3.1局失3分，並在6局上時將球傳往三壘促請裁決時發生罕見暴投。

恰總坦言看到他投出暴投後「嚇一跳、太意外了」，並強調：「當然這是選手的基本功啦，就算你跑過去用拋的，也沒關係啊。」不過恰總也透露，當時根據在場壘審王俊文的回應，「因為余謙暴投了，就已經是一個play，無法再促請裁決。」

儘管余謙的暴投並未對當時賽況造成影響，恰總仍希望他做好基本功，也表示讓余謙現階段出現較頻繁的在一、二軍升降，就是希望他能夠保持住對一軍打者對決的強度，「他這兩場是用長中繼的角色，等於是二號先發的方式去調整，下二軍的話就仍照先發身分去投。」由於鄭浩均之後會因參加杭州亞運缺席至少兩次先發，恰總也說：「現階段就用這種方式來調整我們接下來的投手佈局，余謙也會是鄭浩均缺陣時的先發投手人選。」

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