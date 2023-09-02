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日職》低級瑕疵！曾待過大聯盟的洋砲「守備凸槌」 讓巨人監督怒了

2023/09/02 06:39

布林森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人昨天在客場面對橫濱DeNA，擔任中外野手的巨人洋將布林森（Lewis Brinson）在第4局發生要命瑕疵守備，讓巨人投手戶鄉翔征當場傻眼，巨人教頭原辰德更是臉上充滿怒氣。巨人終場以3比9輸球。

此戰4局下橫濱DeNA2出局攻佔二壘，橫濱DeNA打者桑原將志擊出中外野飛球，巨人中外野手布林森疑似受到現場風勢影響，沒有判斷好飛球的落點，讓他在最後還跳起來接球，最後這顆飛球打在手套上落地，讓橫濱DeNA再添1分。桑原將志也上到二壘，紀錄上是給一支二壘安打。

根據《東京體育報》指出，布林森本季出現多次狀況，包含出局數計錯、跑壘失誤、以及防守失誤等等。

布林森賽後僅說，「（守備）沒有任何藉口，起初以為是一顆普通的飛球，但最後這顆飛球的飛行距離較遠，自己誤判風向等因素。」

現年29歲的布林森曾待過大聯盟釀酒人、馬林魚、巨人，本季轉戰日職巨人軍，今年出賽84場，交出11轟、34分打點，打擊率2成50，另有2次守備失誤。

此外，巨人強投戶鄉翔征僅投4局用91球，被敲7安包含1轟，失掉5分都是自責，吞下今年第5敗，賽後防禦率為2.98。自前一場先發對阪神虎投4.1局失6分後，這是戶鄉翔征生涯首度連兩場先發都投不滿5局。

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