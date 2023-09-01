美網》地主巨人伊斯納最後一舞！傳奇重砲揮別17年職業生涯

伊斯納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕伊斯納（John Isner）在2023美國網球公開賽完成最後一舞，這位38歲地主老將單打次輪歷經近4小時的5盤大戰，6：3、6：4、6 ：7（3：7）、4：6、6：7（7：10）敗給同胞後輩莫阿（Michael Mmoh），加上男雙也一戰出局，正式揮別長達17年的職業生涯。

「 當然，今天結果令人失望，但我也非常感激，網球帶給我一切，並對職業生涯取得的成就深感自豪。」伊斯納已經是4個小孩的爸爸，加上近年飽受傷勢所苦，排名滑落到百大外，決定在自家大滿貫引退，連續17年美網參戰就此畫下句點，「很難解釋我身體有多糟糕，現在不是討論這問題的時候。網球已經成為生活的重要部分，確實很難說再見。這並不容易，但到最後，這一天還是會到來。很難為這種情緒做好準備，但重要的是，我擁有美好生活，並期待著未來每一秒。」

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身高208公分的伊斯納，是典型發球重砲手，職業賽總計轟出創紀錄的14471個愛司球，打下489場巡迴賽勝利，並贏得16座ATP冠軍，但四大滿貫最佳戰績，僅溫布頓錦標賽4強，以及2次美網8強。 這位前「美國一哥」的生涯代表作，則是2010年與法國馬俞（Nicolas Mahut）在溫錦草地激戰長達3天才艱辛勝出，締造網壇史上最漫長一役，甚至導致大會後來不得不改變賽制。

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