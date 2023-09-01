中職》對恰哥和福來喜有不同感謝 余謙今年有滿滿收穫

余謙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕「真的要謝謝恰哥和球團送我去澳職，其實我一開始真的不想去。」余謙身為2020年中信兄弟第1指名球員，卻直到今年才有了第1個完整的一軍球季，他除了感謝總教練彭政閔的用心，也謝謝日前離台的福來喜，「他真的像大哥哥一樣帶領著我們這些投手。」

余謙本季在一軍出賽60.2局，二軍也投了19局，他表示如果算進季前赴澳職的投球局數，「從澳洲回來到現在，局數差不多快120局了，今年才算是我第1個完整的一軍球季，真的學習到很多東西。」

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余謙坦言，因為有了澳職經驗，才讓他體認到自己很多不足之處，「所以真的要感謝恰哥和球團，當初把我送去澳洲。」去了澳洲之後，余謙學習到就算在場上投到爆掉也沒關係，「只要心態正確就好，我覺得今年的成長在於心態，慢慢成熟了。」

從福來喜身上，余謙也學到另一種「心態正確」，「他就是一個很貼心，又很大方的捕手，在場上會用比較浮誇的動作去引導我，他要我不要很悶、要我微笑，只要我開心投球就好。」因此之前和福來喜道別，余謙真的很不捨，「我真的差點哭了，還送他毛巾，並在上面寫下Thank you, my brother，真的很希望他明年能夠回來。」

今年總教練從林威助換到彭政閔，余謙也從兩人身上學到不同東西，「恰哥的帶領方式跟林桑不太一樣，林桑比較嚴格，恰哥不會要求那麼多，但要我們必須有職業球員的自覺。」

今天再降下二軍，余謙表示近來比較頻繁地一、二軍升降，並不會有什麼調整上的問題，笑說：「頂多只是時差問題，要適應白天和晚上的作習，也要注意自己的睡眠。」由於鄭浩均之後會因參加亞運缺席先發輪值，余謙也透露之前就接到恰哥的指令，要自己能夠準備好接替鄭浩均的先發位置，「我現在就是好好準備『美美』的位置，為投到球季結束做好調整。」

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