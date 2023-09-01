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中職》新人球季起連續15年有盜壘 林益全竟然是看錯暗號

2023/09/01 20:49

林益全盜壘。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕林益全昨在對樂天桃猿7局上盜二壘成功，讓他自新人球季起連續15年有盜壘，他卻苦笑承認：「其實我是看錯暗號！」

林益全指出，自己腳程很慢是各隊皆知，當時已經是2出局，統一還落後1分，需要的是堆積壘包，教練不可能讓他盜壘，他也不可能發動盜壘，「其實我是看錯暗號，教練沒有下啟動的手勢。」

林益全表示，擊出安打上壘後，一壘教練郭俊佑一直叫他假跑，2出局後他看錯暗號跑向二壘，剛好投手曾仁和、捕手林泓育都沒盯著他，曾仁和也剛好投了單指曲球，還在本壘前就落地，「這個盜壘是陰錯陽差，還好結果是成功的。」

中職紀錄保持人是彭政閔，新人球季起連續19年有盜壘，其次是張泰山連續18年，林益全與黃忠義同以15年並列第3，周思齊、潘武雄雖各是連續18年、15年，但兩人新人球季盜壘都掛零。

林益全生涯單季最多是新人球季2009年的6盜，他最要感謝前隊友鄭達鴻，「達鴻的速度不錯，好幾次都是雙盜壘，他在前面帶著我跑，因為捕手傳三壘沒抓到他，我也跟著有盜壘成功。」

林益全自2019年起，每年不多不少就只有1盜，他卻不覺得今年的「扣打」已經用完，他認為，以後有機會還是會嘗試，也許因為這次的成功，讓教練在戰術上有更多選擇。

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