中職》新洋投來台前還投了105球 恰總仍盼「現有3洋投能幫球隊到最後」

中信兄弟新洋投馬格文。（中信兄弟提供）

〔記者倪婉君／台中報導〕中信兄弟在昨洋將大限日才決定註冊31歲新洋投馬格文，他昨也在教練團面前練投30幾球，總教練彭政閔認為他看起來是滿有經驗的投手，但仍強調：「如果現階段一軍三個洋投都很穩定，基本上還是希望他們能夠幫助球隊拿到下半季冠軍，甚至到最後。」

由於泰樂傳出傷情，中信緊急敲定數週前遭太空人3A釋出的馬格文合約，也在昨天才確定註銷泰樂、註冊馬格文。「恰總」透露，馬格文來台前在上週日於獨立聯盟還有投105球，「昨天剛好是他例行的牛棚日，狀況上感覺不錯，當然在各項數據、球種呈現上，看起來是滿有經驗的選手，各種球種都有投給我們看，也希望他能呈現在比賽中。」

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馬格文下週會先到二軍出賽，目前一軍的三席洋投位置仍由德保拉、艾士特和艾里歐占據，恰總表示：「我們當然都不希望他們有哪一個下去，雖然這個新洋投是非常好的，我們也希望他可以有機會上來投。」恰總也開玩笑說，只是依規定沒辦法登錄第4位洋投，不然每個禮拜都讓4洋投去投好了。

不過最近天候不佳，像今天才因雨延後開打，恰總說：「接下來又有颱風，之前也發生過一週六場的情形，還有一些不確定的變動，還是要依到時候的狀況去調整。」

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