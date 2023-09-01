WTT挑戰賽》第四度擊敗中國組合 林昀儒/陳思羽明天爭冠

林昀儒和陳思羽聯手逆轉中國組合，闖進混雙決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第5的林昀儒/陳思羽，今晚在WTT阿拉木圖挑戰賽混雙4強戰，以3:1後來居上擊退中國新生代組合向鵬/劉煒珊，繼突尼斯挑戰賽之後，今年第二度闖進決賽，距離衛冕只剩一步之遙。

林陳配的決賽對手將是法國新組合A.勒布朗/袁嘉楠和南韓趙大成/朱芊曦的勝方。

請繼續往下閱讀...

世界排名29的向鵬/劉煒珊，今年六月在拉哥斯挑戰賽一路過關斬將，最後在決賽以3:1擊退南韓組合張禹珍/田志希奪冠。

這一站，向鵬/劉煒珊也未遇頑抗，前兩輪都以直落三輕騎過關，展現雄厚實力。

林昀儒和陳思羽在今年突尼斯挑戰賽4強戰，曾以直落三解決劉煒珊和劉夜泊的組合，這回劉煒珊的搭檔換成了更年輕的向鵬。

首局，林陳配對劉煒珊的砍式發球還不能適應，在9:8領先時連丟3分，以9:11失守。但第2局林陳配很快地作出調整，在開局0:2落後下，以一波8:1的強攻拉開比數，11:6扳回一城。

第3局，林昀儒在4:4平手時，連續正、反手搶攻得手，又是一波5:1的猛攻，打得對手無力招架，11:7再下一城。

完全打開的林陳配，第4局開局又是打得順風順水，7:1打亂對手陣腳，最終以11:6鎖定勝利，也是他們合拍以來第四度打敗中國組合。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法