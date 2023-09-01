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游泳》全國總統盃暨美津濃錦標賽 王星皓等1500名泳將會師台中

2023/09/01 22:17

全國各地泳將齊聚台中北區國運游泳館爭取佳績。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕112年全國總統盃暨美津濃游泳錦標賽，正在台中北區國民運動中心游泳館進行，這項A級大賽吸引235隊、逾1500名選手角逐，地主台中市運動局長李昱叡表示，這是全國唯一「一館三池（競賽池、跳水池、熱身池）」的運動中心，符合國際游泳總會（FINA）規格，勉勵所有參賽選手把握機會，在優質場館爭取佳績。

李昱叡強調，台中除了陸上運動發達，水上運動的游泳風氣同樣盛行，而且人才輩出，110年全國運動會游泳囊括7金11銀10銅，成績相當出色，並已再接再厲積極備戰今年全運會，其中實力堅強的東京奧運國手王星皓，甫於成都世界大學運動會勇奪男子200公尺混合式銀牌，這次也參與總統盃賽事，他還將與林姵彣、蔡秉融共同角逐本月重頭戲的杭州亞運。此外，台灣女子蹼泳好手何品莉也在2023年世界盃蹼泳賽美國站勇奪3金1銀，展現巾幗不讓鬚眉的氣勢，勢必將帶動更多人投入蹼泳運動。

台中運動局積極爭取國內重要游泳、跳水及水球賽事，今年已舉辦全國中區、全國春季、全國中正盃、台中市長盃、全市運動會游泳賽等多樣性活動，並將陸續推出台中議長盃、全國年度排名賽，持續培育游泳運動人才。

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