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中職》「美」式好投+「杰」出首轟 中信兄弟2：0氣走富邦悍將

2023/09/01 23:14

中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕前兩場不敵富邦悍將後，中信兄弟今由本土新王牌「美美」鄭浩均先發，他繳出5.2局飆9K無失分好投，並在5局下靠搭檔捕手高宇杰的本季首轟破蛋，終場率兄弟以2：0擊敗悍將，也避免在洲際主場遭到橫掃。

兄弟前天2：4輸球，昨天更以7：14遭對方大比分血洗，今天終於在鄭浩均率領下扳回一城。悍將先發投手郭俊麟前4局也未讓兄弟得分，但5局下1出局後遭9棒高宇杰轟出中外野全壘打，再讓王威晨擊出游擊方向滾地球先被判出局，經兄弟教練團提出挑戰後改為內野安打，接著他又對岳政華投出保送，再被王政順敲出帶1分打點的二壘安打。

兄弟在5局單局提出兩次挑戰，王威晨的那次成功後，岳政華利用王政華敲安從一壘跑回本壘先被判定出局，後經挑戰則維持原判，也讓兄弟單局得2分。

郭俊麟投完5局退場，鄭浩均則投到6上兩出局，先被申皓瑋敲出安打，接著投出失控暴投讓跑者站上二壘，也讓兄弟決定換投。郭俊麟吞下本季第3敗，鄭浩均則拿下本季第8勝。

相較鄭浩均只差1出局無法繳出優質先發，高宇杰則在3局下先敲出昨役團隊首安的二壘安打，5局下再貢獻勝利打點，成為郭俊麟昨役吞敗關鍵，他也獲得單場MVP肯定。鄭浩均退場後，再由王奕凱、吳俊偉和呂彥青聯手完封對手。

中信兄弟捕手高宇杰擊出本季首轟。（記者廖耀東攝）

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