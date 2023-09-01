中職》林靖凱追平長打+王維中再見暴投 統一賞味全7連敗

統一獅逆轉贏球。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕都要擺脫連敗的統一獅與味全龍今天從正規9局拚到延長賽，味全雖在10局上拿回領先，但統一於10局下2出局後重啟反撲，靠林靖凱追平二壘安打與王維中的再見暴投，以6：5氣走味全打住3連敗，味全則陷入本季最長的7連敗。

味全一開賽就以3：0先馳得點，統一靠第4至6局都有進帳以4：3首次超前，但味全7局上先扳平逼出延長賽，10局上再攻下第5分拿回領先，統一10局下2出局後靠保送、失誤上壘，林靖凱適時二壘安打追平比數，陳重羽趁王維中暴投衝回本壘。

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統一總教練林岳平指出，連續2場都打到最後都是1分輸贏，牛棚投手確實比較辛苦，今天能贏的關鍵在於選手都沒有放棄，「最後半局很不容易，因為攻勢是從2出局後開始的。」

林靖凱單場3安含2支二壘安打，他表示，10局下打擊前也是滿緊張的，看到大家都這麼努力，他也要把握住機會，因為近況比較好所以不會想太多，上去就是要跟王維中對決。

統一獅林靖凱在第10局擊出追平長打。（記者李惠洲攝）



統一獅邱智呈打擊時，味全龍投手王維中暴投，讓獅隊陳重羽跑回再見分。（記者李惠洲攝）

統一獅林靖凱奪得單場MVP。（記者李惠洲攝）

統一獅林靖凱奪得單場MVP。（記者李惠洲攝）

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