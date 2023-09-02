男籃世界盃》大言不慚？ 前中國隊主帥語出驚人：我不覺得日本比我們強

中國隊。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國隊在本屆男籃世界盃表現不佳，距離奧運門票越來越遠，但前中國男籃總教練杜鋒卻語出驚人直呼：「我不覺得日本隊實力比我們強。」

中國隊本屆找來NBA歸化球員李凱爾（Kyle Anderson）助拳，結果小組賽接連敗給塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各，3戰全輸無緣晉級16強，而且3戰總計勝分差-80分，落入17到32名排名賽，前天才以83：76逆轉安哥拉，首勝總算開胡。

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相較之下，日本隊已經能與世界列強抗衡，在小組賽還扳倒芬蘭，雖然最終同樣落入17到32名排名賽，但前天以86：77逆轉委內瑞拉，本屆第2勝到手，今天只要戰勝維德角，就能進軍巴黎奧運。

前中國男籃總教練杜鋒在節目上點評中國隊表現時，他表示：「其實作為我從戰術體系上的了解，我覺得本屆世界盃並不是我們中國男籃現有的水準狀態，其實喬帥（總教練喬傑維奇）來的時間也不短了，在訓練的過程當中，他的主要思維就是一個後衛，一小四大。」

杜鋒說道：「但是從小組賽的三場比賽可以看出，中國隊就是只有60分的能力，加上沒有反擊，其實全世界都在打反擊，反而你要中國隊打陣地戰，我不覺得這是我們最好的一個策略，大家看到這樣一個陣容的時候，我們每場比賽失誤都將近達到21次，這個失誤是非常高的。」

談到中國逆轉安哥拉的比賽，杜鋒直呼：「從上一場球可以看出來，這是我們快攻最多的一場比賽，包括小胡（胡明軒）多次上籃，趙睿的推進、趙繼偉的推進，大家在外線不斷的投籃，都是非常不錯的，其實我們觀察日本隊，我不覺得日本隊實力比我們強。」

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