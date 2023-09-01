中職》站上頒獎台憋不住淚 高宇杰：「我跟阿坤說，我沒有ㄍㄧㄥ住」

中信兄弟高宇杰奪得單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕「我沒有ㄍㄧㄥ住，我一下來就跟阿坤說，我沒有ㄍㄧㄥ住。」本季首度獲選MVP，中信兄弟捕手高宇杰忍不住內心的百感交集，站上頒獎台就止不住淚水，但他仍強調自己不是爆哭，表示：「小小的，一時啦，開心的眼淚。」

從外籍投手福來喜還在陣中時，高宇杰就在場下準備替補工作，後來「阿福」離隊後，他的機會慢慢變多，自己卻常常沒有把握住，也讓他的壓力日益增加。就連兄弟總教練彭政閔賽後都說：「大家都知道宇杰的壓力滿大的，所以不要說那支全壘打，光他今天打出第一支安打時，我就替他開心了。」

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高宇杰今天3局下先從富邦悍將先發投手郭俊麟手中敲出二壘安打，5局下再進一步轟出本季首發全壘打，他表示很開心有把握住建功的機會，「學長本來就是很好的投手嘛，我就是剛好打到他的失投球，很開心自己有掌握住。」

從頒獎台下來受訪時，高宇杰的眼眶還紅紅的，他表示很多教練都有給自己意見，「有時候打不好，自己的情緒會浮躁，教練就叫我穩一點，因為比賽還沒有結束。」

對於今天終於建功，高宇杰積累已久的情緒也隨之釋放，儘管先發投手鄭浩均也在他接受MVP表揚時喊話：「加油喔，要忍住。」但他還是沒能忍住淚水，一下來就跟游擊手江坤宇說：「我沒有ㄍㄧㄥ住。」兄弟終場2：0擊敗悍將，高宇杰也首次獲得MVP肯定，讓賽後的休息室一片歡騰，隊友都替他開心。

中信兄弟高宇杰奪得單場MVP。（記者廖耀東攝）

中信兄弟高宇杰奪得單場MVP。（記者廖耀東攝）

中信兄弟高宇杰擊出本季首轟。（記者廖耀東攝）

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