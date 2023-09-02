羽球世錦賽》BWF官網回顧本屆亮點 王子維台灣唯一入列

王子維。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽球錦標賽日前在丹麥哥本哈根圓滿落幕，BWF官網昨撰文回顧本屆亮點，「羽球王子」王子維被點名、成為本屆台灣唯一獲得青睞的選手。

本屆的最大亮點當然是年輕世代的崛起，男、女單冠軍22歲的泰國昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）以及21歲的南韓球后安洗瑩、相繼捧起個人生涯首座世錦賽金盃，也象徵2000年世代正式來臨。

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其他亮點包括南韓奪下三金創下該國新猷、女雙銀牌拉哈育（Apriyani Rahayu）、拉瑪丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti）成為強權印尼唯一奪牌的組合、西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）的強勢復出、地主男雙阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）奪銀成為黑馬、以及中國女雙陳清晨／賈一凡4度奪冠寫下歷史。

最後官網選出幾名本屆擁有突出表現的好手，印度名將普蘭諾伊（Prannoy H. S.）此次連宰兩位前世界冠軍新加坡駱建佑、丹麥球王安賽龍，一路闖進4強，首度在世錦賽奪牌。

報導接著點名寫下個人最佳成績的台灣男單好手王子維，指出他今年在巡迴賽8度一輪遊，不過這次在男單籤表扮演攪局者，連退兩位中國好手陸光祖、李詩灃，直到8強才不敵最後的冠軍昆拉武特。

另外日本名將奧原希望也是亮點之一，傷癒復出的她打倒兩位前世界冠軍泰國依瑟儂以及印度一姐辛度（Pusarla V Sindhu），並在8強面對安洗瑩時一度取得聽牌優勢，這也是安洗瑩奪冠路上唯一掉的一局。

最後則是在16強擊退兩屆冠軍日本松本麻佑／永原和可那的大馬女雙陳康樂／提娜，她們只差一步就能為馬來西亞拿下史上第一面女雙獎牌，只可惜在8強遭中國組合鄭雨／張殊賢逆轉。

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