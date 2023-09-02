MLB》大聯盟高層拍板 世界大賽將首見投球時鐘

大聯盟高層拍板，世界大賽將首見投球時鐘。（資料照，美聯社）

〔中央社〕儘管球迷擔心關鍵時刻左右結局，美國職棒大聯盟高層今天決定，季後賽沿用球季間的投球時鐘，總冠軍賽「世界大賽」首次採用計時器規定。

美國職棒大聯盟執行委員會（Major League Baseball's Executive Council）今天在紐約開會。會中決議，10月開打的季後賽及總冠軍賽，使用「壘上無人15秒，壘上有人20秒」的投球時間規定。

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大聯盟本季全面採用「投球時鐘」（Pitch Clock）規定，效果顯著。大聯盟過去7年，平均每9局比賽時間都超過3小時，去年為3小時3分鐘，本季採用計時器後，大幅降為2小時39分鐘。這是大聯盟自1985年以來最短平均比賽時間。

棒球在過去標榜特色是不受時間限制，如今在大聯盟為了加快比賽節奏的目標下，計時器裝設在每一座球場，只要投手或打者超出規定時間，主審直接判罰一好球或一壞球。

除了投球時鐘，投捕之間開放使用「電子暗號發送器」（PitchCom），也是加快節奏的一大變革。捕手不再需要用手指比暗號，而是像打電玩遊戲一樣，用手指按按鍵上的按鈕，暗號傳送到投手帽子裡的隱藏耳機播放語音。

大聯盟官網認為，本季觀眾人數上升與加快比賽節奏有關。但也有部分球員和球迷發出不同的聲音，認為季後賽與總冠軍賽的重要性而言，每一場、每一球都很關鍵，可以考慮取消或加長投球時鐘的時間。

球迷最常提出的質疑是「世界大賽打到第7戰，結果卻因為投球時鐘違例而影響結果」。美媒報導，部分球員呼籲，希望季後賽放寬投球時間，讓球員在高壓情境下，多幾秒喘息的空間。

大聯盟高層會議的決定顯示，大聯盟願意承擔季後賽「關鍵時刻出現投球時鐘違例」的風險。經過大聯盟將近一整季的實施，儘管季初經常出現違規案例，但到了球季尾聲，違例已經少之又少，大約每4場比賽出現一次。大聯盟本季約2/3比賽沒有任何違例。

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