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MLB》天使讓渡送走6人放棄季後賽 今一口氣補空缺升上21歲小將

2023/09/02 07:59

21歲小將Kyren Paris（左）生涯首度升上大聯盟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日前一口氣將6名主力球員放進讓渡名單，當中還包含季中交易過來的2名即戰力球員，等於宣布放棄競爭季後賽資格，目的就是要省下豪華稅。今天也一口氣從小聯盟拉上6人，其中一位21歲小將Kyren Paris是生涯首度升上大聯盟，今與運動家被排定為第9棒先發游擊手，將迎來大聯盟首秀。

天使日前將根先發投手吉歐里多（Lucas Giolito）、後援投手摩爾（Matt Moore）、羅培茲（Reynaldo Lopez）、里昂（Dominic Leone），以及外野手倫弗洛（Hunter Renfroe）和葛里查克（Randal Grichuk）等人全部都放進讓渡名單當中，此舉也讓天使省了500多萬美元。

天使今天宣布將小聯盟2A內野手Kyren Paris、3A左投英葛蘭（Kolton Ingram）、右投赫爾格特（Jimmy Herget）、雷耶斯（Gerardo Reyes）、溫茲（Andrew Wantz）和內野手史蒂芬尼克（Michael Stefanic）。

這6人當中只有Kyren Paris是生涯首度登上大聯盟，他在2019年選秀第2輪被天使選中，本季在小聯盟2A出賽113場，繳出14轟、45打點和44盜壘的成績，打擊率為0.255。

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