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MLB》「為何不快點動手術...」大谷翔平遭質疑 美國醫生：難以置信

2023/09/02 08:54

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日本二刀流球星大谷翔平日前確定右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂，「投手大谷」本季關機，但「打者翔平」依舊繼續打擊，力拚第2座美聯年度MVP和首位日籍全壘打王的頭銜。大谷翔平帶傷繼續出賽，美國醫生坦言難以置信，並擔憂他的右手肘傷勢。

大谷翔平右手肘受傷後只剩一刀流，專注於在打擊上，雖然8月打擊三圍有不俗的.316/.425/.579，但大谷在23日受傷後，已經連續7場未開轟，8月只敲出5轟，也寫下本季單月全壘打最少的紀錄。

大谷翔平季後是否會進行生涯第2次TJ手術，目前仍在評估當中，天使總管米納斯安（Perry Minasian）受訪時表示，會繼續讓大谷出賽到球季結束，每天都會觀察他的傷勢，除非他說他不想打了。曾動過TJ手術的遊騎兵明星游擊手席格（Corey Seager）質疑大谷的決定，「我不明白，為什麼現在不動手術？他不是要成為自由球員了嗎？，如果現在動手術的話，明年賽季中段復出應該沒有問題。」

Vanderbilt醫學中心骨科外科醫生Eric Bowman指出，大谷翔平在宣布右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂後仍能繼續出賽，這樣的決心和奉獻的精神令人難以置信，不過他也提出警告，「一般來說，左打對右手肘的壓力應該不大，但這麼快就回到賽場，這讓我十分吃驚，當然這樣做風險會變高，應該要循序漸進的進行治療。」

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