MLB》生涯首打席就砲轟三屆塞揚！洋基20歲大物寫紀錄（影音）

多明格茲生涯首打席就開轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基外野大物多明格茲(Jasson Dominguez)今迎來大聯盟初登場,生涯首打席就從三屆塞揚強投韋蘭德(Justin Verlander)手中夯出全壘打,無愧超級新秀美名。

多明格茲今在生涯首戰擔任第5棒中外野手,第一局就在一壘有人之下逮中韋蘭德94.3英哩的四縫線速球,夯出左外野方向兩分砲,幫助球隊擴大形成3:0領先,這一發別有意義的生涯首轟擊球初速高達100.2英哩、飛行距離360英尺。

請繼續往下閱讀...

多明格茲成為洋基隊史第6位生涯首打席就開轟的球員,上一位不是別人,正是2016年的「法官」賈吉(Aaron Judge),同時他也以20歲又206天之齡,成為隊史曾在生涯首戰開轟的球員中最年輕的一位。

另外,《ESPN Stats & Info》指出,這僅是史上第二次有菜鳥能在生涯首打席砲轟前一年的塞揚獎得主,上一位也是洋基打者,2002年的的譚姆斯(Marcus Thames)生涯首轟的苦主是傳奇左投強森(Randy Johnson)。

Jasson Domínguez's first Major League hit went into orbit. pic.twitter.com/jvVMbp5xHE