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MLB》生涯首打席就砲轟三屆塞揚！洋基20歲大物寫紀錄（影音）

2023/09/02 09:31

多明格茲生涯首打席就開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基外野大物多明格茲（Jasson Dominguez）今迎來大聯盟初登場，生涯首打席就從三屆塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）手中夯出全壘打，無愧超級新秀美名。

多明格茲今在生涯首戰擔任第5棒中外野手，第一局就在一壘有人之下逮中韋蘭德94.3英哩的四縫線速球，夯出左外野方向兩分砲，幫助球隊擴大形成3：0領先，這一發別有意義的生涯首轟擊球初速高達100.2英哩、飛行距離360英尺。

多明格茲成為洋基隊史第6位生涯首打席就開轟的球員，上一位不是別人，正是2016年的「法官」賈吉（Aaron Judge），同時他也以20歲又206天之齡，成為隊史曾在生涯首戰開轟的球員中最年輕的一位。

另外，《ESPN Stats & Info》指出，這僅是史上第二次有菜鳥能在生涯首打席砲轟前一年的塞揚獎得主，上一位也是洋基打者，2002年的的譚姆斯（Marcus Thames）生涯首轟的苦主是傳奇左投強森（Randy Johnson）。

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