MLB》阿庫尼亞「30、60」空前壯舉無緣MVP？官網點出關鍵

阿庫尼亞。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士重砲阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）昨完成空前的「30轟、60盜」壯舉，不過大聯盟官網今指出，道奇強打貝茲（Mookie Betts）可能最後會成為國聯MVP呼聲最高的人選。

大聯盟官網今進行9項大膽預測，撰文記者卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）指出，阿庫尼亞本季至今一直都是國聯MVP的熱門人選，不過貝茲8月火燙的表現讓獎項爭奪戰出現懸念。

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昨天面對勇士敲出單場雙響砲的貝茲，在8月出賽28場，繳出打擊三圍.455／.516／.839、11轟、30分打點的驚人成績；本季寫下生涯新高的38轟目前在國聯排在第3，攻擊指數1.033以及標準化攻擊指數（OPS+）172都傲視群雄。

官網指出，貝茲的優勢在於是在多重守位下還能於攻擊端維持如此水準，這位運動能力絕佳的好手本季在右外野出賽85場、二壘出賽48場、游擊出賽14場，成為教練團活棋。

卡斯楚文斯認為，阿庫尼亞的60盜偉業可能會被認為是受益於新制、表現因此遭打折扣，而貝茲內外野兼修則彌補了拉克斯（Gavin Lux）的戰力缺口，相較之下為球隊帶來更大的影響。

目前「Fangrahs」以及「Baseball Reference」網站的綜合貢獻值（WAR），貝茲都以7.8領先阿庫尼亞的6.7。

貝茲。（資料照，今日美國）

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