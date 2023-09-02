MLB》連兩場至少飆10K！千賀滉大繳7局好投、三振平生涯最佳

千賀滉大。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍強投千賀滉大今天繳出7局失1分的優質先發，飆出追平生涯單季最多的12次三振，上一場面對天使賞了10K，連續兩戰都至少飆出10次三振，可惜無關勝敗，沃格巴克（Daniel Vogelbach）在8局下敲出致勝一擊，幫助大都會以2：1險勝水手，近期收下2連勝。

千賀滉大今天大展K功，首局就先飆出2K，前3局只讓對手靠著四壞球保送上壘，4局上遭克勞佛（J.P. Crawford）陽春砲狙擊，讓水手先馳得點，挨轟後被敲2支安打，所幸他順利化解一二壘有人的失分危機，成功止血，5至7局合計飆出7K。千賀滉大此役主投7局用104球，被敲5安失1分，另有12次三振和2次保送，防禦率降至3.08，高居國聯第3佳，本季第11勝還要再等等。

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大都會靠著尼莫（Brandon Nimmo）6局下的陽春砲扳平戰局，這也是生涯首度單季達成20轟，，沃格巴克8局下在三壘有人時建功，敲出帶有致勝分的左外野安打，史密斯（Drew Smith）順利關門，勇奪本季第3場救援成功，大都會終場就以2：1贏球。

值得一提的是，水手少主「J-Rod」J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天4打數2安打，近11場敲出30支安打，成為隊史自2004鈴木一朗之後的第一人，而他在這11場當中敲出5轟，也是自1901年以來首位在11場比賽中至少敲出5轟、30安的球員。

J.羅德里奎茲。（今日美國）

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