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MLB》「法官」賈吉生涯250轟出爐史上最速 洋基4轟煙火秀宰太空人

2023/09/02 11:13

賈吉敲出生涯第250轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天砲火四射上演4轟煙火秀，拉梅修（DJ LeMahieu）、多明格茲（Jasson Dominguez）、「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）和「法官」賈吉（Aaron Judge）先後開轟，其中賈吉只花了810場就敲出生涯第250轟，寫下大聯盟史上最速，洋基終場以6：2擊敗太空人，中斷對手近期的5連勝。

洋基開路先鋒拉梅修首局首打席就砲轟三屆塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander），而外野大物多明格茲也接力敲出左外野2分砲，洋基首局灌進3分。多明格茲大聯盟首秀初打席就敲出生涯首轟，他成為洋基隊史第6位生涯首打席就開轟的球員，並以20歲又206天之姿創下隊史在生涯首場開轟的最年輕球員。

多明格茲。（美聯社）

太空人阿布瑞尤（José Abreu）2局下從洋基左投羅冬手中敲出左外野陽春砲追分，不過史坦頓也在3局上回敬一發左外野2分彈，塔克（Kyle Tucker）則在下個半局敲出長打追回1分，以2：5落後3分。

韋蘭德5局上再挨轟，賈吉敲出中外陽春砲，連續3年都達成至少30轟的成就，同時這也是生涯第250轟，他只花了810場，比原本紀錄的費城人重砲霍華德（Ryan Howard）的855場還快了45場，寫下大聯盟最速紀錄。韋蘭德今天主投6局挨8安，包括4發全壘打狂失6分，另有3次三振和1次保送，防禦率漲至3.34。

洋基牛棚投手瓦茲奎茲（Randy Vasquez）佩雷塔（Wandy Peralta）和羅艾西加（Jonathan Loaisiga）接力守成，洋基終場就以6：2贏球。5局失2分的羅冬收下本季第2勝，韋蘭德則苦吞本季第7敗。

賈吉敲出生涯第250轟。（法新社）

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