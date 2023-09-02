MLB》追上前皇家名將布瑞特 卡布雷拉生涯3154安並列史上第17 （影音）

卡布雷拉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕打完今年球季即將高掛球衣的老虎40歲「大學長」卡布雷拉（Miguel Cabrera），今天在與白襪的比賽中單場敲出雙安，生涯共累積3154安，與皇家傳奇名將布瑞特（George Brett）並列史上第17名。

格林（Riley Greene）在5局上、二三壘有人敲出清壘安打，幫助老虎以2：1超前，P.米德斯（Parker Meadows）和羅傑斯（Jake Rogers）陸續打回保險分，老虎王牌「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）繳出6.2局7K失1分的優質先發，老虎終場以4：2贏球，他也收下本季第10勝。

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卡布雷拉此役4打數2安打，分別在6、8兩局擊出右外野安打和中外野安打，生涯安打數來到3154支，與皇家傳奇名將布瑞特並列史上第17名。卡布雷拉的打擊率也升至2成47。

卡布雷拉生涯共累積622支二壘安打，再2支就能追上史上排名第13的傳奇球星漢克阿倫（Hank Aaron），而他生涯1871打點獨居史上第11名，退休前仍有機會繼續推進紀錄。值得一提的是，卡布雷拉目前累積509轟，高居歷史全壘打榜第26名，與歐特（Mel Ott）僅差兩轟。

Miguel Cabrera ties George Brett for 17th on the all-time hits list with No. 3,154! pic.twitter.com/UEySa1rn8s — MLB （@MLB） September 2, 2023

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