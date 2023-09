MLB》追上前皇家名將布瑞特 卡布雷拉生涯3154安並列史上第17 （影音）

卡布雷拉。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕打完今年球季即將高掛球衣的老虎40歲「大學長」卡布雷拉(Miguel Cabrera),今天在與白襪的比賽中單場敲出雙安,生涯共累積3154安,與皇家傳奇名將布瑞特(George Brett)並列史上第17名。

格林(Riley Greene)在5局上、二三壘有人敲出清壘安打,幫助老虎以2:1超前,P.米德斯(Parker Meadows)和羅傑斯(Jake Rogers)陸續打回保險分,老虎王牌「E-Rod」羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)繳出6.2局7K失1分的優質先發,老虎終場以4:2贏球,他也收下本季第10勝。

卡布雷拉此役4打數2安打,分別在6、8兩局擊出右外野安打和中外野安打,生涯安打數來到3154支,與皇家傳奇名將布瑞特並列史上第17名。卡布雷拉的打擊率也升至2成47。

卡布雷拉生涯共累積622支二壘安打,再2支就能追上史上排名第13的傳奇球星漢克阿倫(Hank Aaron),而他生涯1871打點獨居史上第11名,退休前仍有機會繼續推進紀錄。值得一提的是,卡布雷拉目前累積509轟,高居歷史全壘打榜第26名,與歐特(Mel Ott)僅差兩轟。

Miguel Cabrera ties George Brett for 17th on the all-time hits list with No. 3,154! pic.twitter.com/UEySa1rn8s