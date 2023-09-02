MLB》大谷翔平夯長打連8場未開轟 天使客場慘敗運動家

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天3打數敲出1支長打，連續4場敲安，但連8場未開轟追平本季最長紀錄。當家先發左投山度瓦（Patrick Sandoval）投不滿4局狂失5分，運動家在主場以9：2大勝天使，山度瓦苦吞本季第11敗。

大谷翔平今天前兩打席分別敲出一壘滾地球和三壘滾地球遭刺殺，直到第6局才從運動家先發左投希爾斯（JP Sears）手中敲出右外野二壘安打，本季第26支，8局上最後打席獲得保送，還幫助球隊跑回第一分。大谷翔平此戰3打數1安打，獲得1次保送，賽後打擊率維持3成07，整體攻擊指數（OPS）為1.072。

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天使左投山度瓦前3局有效壓制對手，但4局下突然崩盤，被運動家此役單局敲出6安灌進5分奠定勝基，7、8局再添4分，包括魯伊茲（Esteury Ruiz）的左外野2分砲，他今天繳出3安猛打賞，進帳2分打點，另有1次盜壘，只差一支三壘安打就能達成完全打擊。

運動家全場狂掃14安，反觀天使只有7支零星安打，捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）9局上敲出本季第6轟，可惜天使終場仍以2：9輸球。山度瓦主投3.2局失5分，苦吞本季第11敗，希爾斯則是繳出6局無失分的優質先發，本季第3勝入袋。

另外，天使21歲菜鳥一壘手沙努爾（Nolan Schanuel）此役4打數無安打，只靠著1次四壞球保送上壘，大聯盟初登場連續安打場次就停在10場，創下天使隊史新紀錄。

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