MLB》王牌佛里德7局10K無失分 勇士3轟力退道奇狂掃5連勝（影音）

佛里德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯東西雙雄頂尖對決第二戰，勇士今在王牌佛里德（Max Fried）7局好投、打線再度展現強大火力之下、以6：3在四連戰率先取得2勝，近期更豪取5連勝。

勇士今在2局靠德阿諾德（Travis d'Arnaud）陽春砲先馳得點，下一局昨天完成「30轟、60盜」壯舉的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）連兩天開砲，陽春砲助隊取得2：0領先。

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道奇左投烏里亞斯（Julio Urías）今狀態不佳，4局又遭歐蘇納（Marcell Ozuna）陽春砲狙擊，5局再遇亂流，單局被打4支安打再掉2分，此役主投5局被敲9安、3轟，失掉5分都是自責分。

相較烏里亞斯差強人意的表現，勇士王牌左投佛里德今一夫當關，主投7局徹底封鎖道奇打線，僅被敲出3支安打、無失分，狂飆10次三振，另有2次保送、防禦率降到2.52。

道奇在8局下終於展開反攻，王寇頓（Kolten Wong）在兩出局一二壘有人之下，從勇士第一任牛棚投手強森（Pierce Johnson）手中夯出三分砲，不過後續沒能再有太多攻勢，終場仍以3分差敗北。

阿庫尼亞。（今日美國）

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