晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》王牌佛里德7局10K無失分 勇士3轟力退道奇狂掃5連勝（影音）

2023/09/02 13:11

佛里德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯東西雙雄頂尖對決第二戰，勇士今在王牌佛里德（Max Fried）7局好投、打線再度展現強大火力之下、以6：3在四連戰率先取得2勝，近期更豪取5連勝。

勇士今在2局靠德阿諾德（Travis d'Arnaud）陽春砲先馳得點，下一局昨天完成「30轟、60盜」壯舉的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）連兩天開砲，陽春砲助隊取得2：0領先。

道奇左投烏里亞斯（Julio Urías）今狀態不佳，4局又遭歐蘇納（Marcell Ozuna）陽春砲狙擊，5局再遇亂流，單局被打4支安打再掉2分，此役主投5局被敲9安、3轟，失掉5分都是自責分。

相較烏里亞斯差強人意的表現，勇士王牌左投佛里德今一夫當關，主投7局徹底封鎖道奇打線，僅被敲出3支安打、無失分，狂飆10次三振，另有2次保送、防禦率降到2.52。

道奇在8局下終於展開反攻，王寇頓（Kolten Wong）在兩出局一二壘有人之下，從勇士第一任牛棚投手強森（Pierce Johnson）手中夯出三分砲，不過後續沒能再有太多攻勢，終場仍以3分差敗北。

阿庫尼亞。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。