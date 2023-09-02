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MLB》大限前積極補強如今宣告放棄季後賽 天使總管：這就是棒球

2023/09/02 12:35

天使8月戰績不佳。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管交易傳聞四起，天使在今年夏天仍留住大谷翔平，展現力拚季後賽的決心，不料這一個月不僅大谷出現韌帶撕裂傷情、無法再登板，天使也因戰績不佳、全面出清主力，對於球隊在短短一個月的變化，總管米納斯安（Perry Minasian）今受訪無奈表示「這就是棒球」。

天使日前一口氣將6名主力球員放進讓渡名單、宣告放棄季後賽，今天從小聯盟升上6名新秀、開啟「練兵」模式，米納斯安今賽前聯訪談到被讓渡的選手表示，「謝謝大家為球隊的付出，所有人都以不同的形式帶給球隊貢獻，但棒球的世界就是如此，如果不能贏球的話就必須整理陣容，現在就是給年輕人機會的時間。」

天使在交易大限前積極補強，不料在8月一度遭逢7連敗，單月只打出8勝19敗的成績，在季後賽無望之下也清倉主力，米納斯安說，當初補強確實是想提高球隊戰力，只可惜並沒有按照計畫走，「但這就是棒球，會有好的日子、也有不好的日子，小聯盟上來的選手也都很棒，我們會持續戰鬥。」

對於外界認為送走主力是為了要避免奢侈稅，米納斯安沒有否認，「當然有財務上的原因、同時也要給年輕選手機會。」而天使交易大限前因為補強送走不少頂級新秀、現在看來重建更加遙遙無期，米納斯安仍強調，不認為當下的決定是錯的，表示自己並不後悔。

米納斯安。（資料照，美聯社）

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