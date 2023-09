費城人明星游擊手T.透納。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕費城人今天以5:7遭釀酒人逆轉,不過當家明星游擊手T.透納(Trea Turner)今天開轟灌進3分打點,連續3季都至少20轟,T.透納也將挑戰一項大聯盟紀錄。

費城人今天在8局上狂灌4分,包括T.透納的左外野3分砲,助隊以5:3超前釀酒人,T.透納連續4場開轟,而且都進帳3分打點,他成為自打點於1920年正式統計以來,第5位連續4場、至少3打點的球員,他距離史上最長紀錄只差1場,1937年洋基名將狄奇(Bill Dickey)和1931年的洋基傳奇球星賈里格(Lou Gehrig)都曾創下連續5場的紀錄。

不過費城人在8局下遭到逆轉,三壘手波姆(Alec Bohm)在滿壘2人出局時發生致命的守備失誤,讓釀酒人回3分,終場就以7:5逆轉,賞給費城人2連敗。

TREA TURNER HAS DONE IT AGAIN pic.twitter.com/h9ymCdq4sa