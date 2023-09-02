美網》再度上演「輸2贏3」大逆轉！喬科維奇驚險搶下男單16強門票

喬科維奇。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）今在美國網球公開賽32強再度展現強心臟，在紐約法拉盛公園以4：6、4：6、6：1、6：1、6：3大逆轉同胞好手傑雷（Laslo Djere），有驚無險晉級男單16強。

連兩輪一盤未失的傑雷今有備而來，面對這位傳奇名將在多拍僵持下也未落居下風，前兩盤44次超過5拍的來回拿下28分，也讓他成功取得聽牌優勢，生涯首闖大滿貫16強一度近在咫尺。

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而喬帥一如往常在兩盤落後下利用廁所暫停時間進入更衣室，他賽後透露，當時自己對著鏡子精神喊話、甚至嘲笑自己，「因為我打得不是很好...，我希望自己能振作。」

重振精神後，喬科維奇第三盤很快就在第一個發球局成功破發，隨後便逐漸掌握比賽節奏，在這場3小時45分鐘的跨夜大戰，成為笑到最後的一方。

這是喬科維奇生涯第8度上演「輸2贏3」大逆轉戲碼，賽後大讚讓他嚇出一身冷汗的後輩，「我一直在比賽中尋找方法，他是非常全方位的選手、有很好的發球、回發、正、反拍也都非常出色，我找不太多地方破解。」

喬科維奇16強對手將是克羅埃西亞黑馬高約（Borna Gojo），這位36歲的塞爾維亞名將要繼續朝著第4座美網、生涯第24座大滿貫邁進。

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