羽球排名賽》超級黑馬！林俊易的同梯黃品銜扳倒台北賽亞軍 挺進金牌戰

黃品銜在112年第二次全國羽球排名賽男單甲級4強賽，逆轉擊敗今年台北公開賽亞軍蘇力揚。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣羽球好手黃品銜從小琉球到屏東枋寮，面對多次排名賽失利反而「佛系看待」，直到112年第二次全國羽球排名賽終於破繭而出，今日他於男單甲級4強賽，以21：23、21：16、21：19逆轉今年台北公開賽亞軍蘇力揚，總算突破過去5年的檻，成為本屆最大黑馬。

黃品銜先在16強拍落成都世大運國手中租的李佳豪，今天4強面對台北賽亞軍蘇力揚，更是完成逆轉勝，尤其第三局面臨18：19落後，仍沉住氣並連下3分收下勝利，他透露，過去總是自己被對手逆轉，這次可以後來居上，也代表自己真的有放開來打。

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黃品銜在112年第二次全國羽球排名賽男單甲級4強賽，逆轉擊敗今年台北公開賽亞軍蘇力揚。（記者林岳甫攝）

當年為了減肥，國小在小琉球就有打羽球隊的黃品銜，國中決定到屏東枋寮繼續羽球路，有趣的是，他原本還是圓滾滾的身材，想不到一個暑假的訓練，再次回到小琉球家中，瘦到連他媽媽都不認識。

在高三就取得甲組資格，黃品銜跟「左手重炮」林俊易也是同窗戰友，只是同學近年開始打出名堂，反而他始終無法在排名賽做出突破，一度也讓他很沮喪，畢竟自己也是努力練球，為何總是無法更上層樓？

只是時間一久，黃品銜心態開始變得佛系，每次排名賽就盡全力去挑戰對手，如今終於首次晉級決賽，他贏球後興奮到把球拍砸爛，「我以為我只是輕輕丟，結果一轉頭球拍整個變形，但這支拍子其實也是跟人家借的。」黃品銜明日決賽將跟合庫的王柏崴交鋒。

黃品銜在112年第二次全國羽球排名賽男單甲級4強賽，逆轉擊敗今年台北公開賽亞軍蘇力揚。（記者林岳甫攝）

黃品銜在112年第二次全國羽球排名賽男單甲級4強賽，逆轉擊敗今年台北公開賽亞軍蘇力揚。（記者林岳甫攝）

黃品銜在112年第二次全國羽球排名賽男單甲級4強賽，逆轉擊敗今年台北公開賽亞軍蘇力揚。（記者林岳甫攝）

黃品銜贏球後興奮到把球拍砸爛。（記者林岳甫攝）

蘇力揚。（記者林岳甫攝）

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