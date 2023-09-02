晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球排名賽》超級黑馬！林俊易的同梯黃品銜扳倒台北賽亞軍 挺進金牌戰

2023/09/02 15:06

黃品銜在112年第二次全國羽球排名賽男單甲級4強賽，逆轉擊敗今年台北公開賽亞軍蘇力揚。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣羽球好手黃品銜從小琉球到屏東枋寮，面對多次排名賽失利反而「佛系看待」，直到112年第二次全國羽球排名賽終於破繭而出，今日他於男單甲級4強賽，以21：23、21：16、21：19逆轉今年台北公開賽亞軍蘇力揚，總算突破過去5年的檻，成為本屆最大黑馬。

黃品銜先在16強拍落成都世大運國手中租的李佳豪，今天4強面對台北賽亞軍蘇力揚，更是完成逆轉勝，尤其第三局面臨18：19落後，仍沉住氣並連下3分收下勝利，他透露，過去總是自己被對手逆轉，這次可以後來居上，也代表自己真的有放開來打。

黃品銜在112年第二次全國羽球排名賽男單甲級4強賽，逆轉擊敗今年台北公開賽亞軍蘇力揚。（記者林岳甫攝）

當年為了減肥，國小在小琉球就有打羽球隊的黃品銜，國中決定到屏東枋寮繼續羽球路，有趣的是，他原本還是圓滾滾的身材，想不到一個暑假的訓練，再次回到小琉球家中，瘦到連他媽媽都不認識。

在高三就取得甲組資格，黃品銜跟「左手重炮」林俊易也是同窗戰友，只是同學近年開始打出名堂，反而他始終無法在排名賽做出突破，一度也讓他很沮喪，畢竟自己也是努力練球，為何總是無法更上層樓？

只是時間一久，黃品銜心態開始變得佛系，每次排名賽就盡全力去挑戰對手，如今終於首次晉級決賽，他贏球後興奮到把球拍砸爛，「我以為我只是輕輕丟，結果一轉頭球拍整個變形，但這支拍子其實也是跟人家借的。」黃品銜明日決賽將跟合庫的王柏崴交鋒。

黃品銜在112年第二次全國羽球排名賽男單甲級4強賽，逆轉擊敗今年台北公開賽亞軍蘇力揚。（記者林岳甫攝）

黃品銜在112年第二次全國羽球排名賽男單甲級4強賽，逆轉擊敗今年台北公開賽亞軍蘇力揚。（記者林岳甫攝）

黃品銜在112年第二次全國羽球排名賽男單甲級4強賽，逆轉擊敗今年台北公開賽亞軍蘇力揚。（記者林岳甫攝）

黃品銜贏球後興奮到把球拍砸爛。（記者林岳甫攝）

蘇力揚。（記者林岳甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。