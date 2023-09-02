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WTT挑戰賽》「沉默刺客」林昀儒完封克國好手 男單4強門票到手

2023/09/02 15:21

林昀儒。（資料照，取自WTT官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第9「沉默刺客」林昀儒，今日在WTT阿拉木圖挑戰賽，以3：0完封克羅埃西亞好手普卡爾（Tomislav Pucar），挺進男單4強。

林昀儒前一場以3：1逆轉日本T聯賽木下東京俱樂部隊友及川瑞基，今年第三度挺進8強。小林過去3度交手普卡爾未有輸球紀錄，不過有兩場贏得不輕鬆，鏖戰到決勝局才分出高低。

林昀儒此仗有備而來，開局就取得3：0領先，並靠正手拍攻擊，將分數變成6：2，成功以11：5先下一城，即使次局雙方狀況膠著，小林同學依舊是技高一籌，以11：7率先取得聽牌。

進入第3局，林昀儒沒有給對手太多機會，正手拍表現依舊犀利，令對手無力招架，以11：4漂亮收下勝利。小林在4強賽將遭遇世界排名13的瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregard），尋求連2年在阿拉木圖挑戰賽躋身決賽。

林昀儒4強賽將對決世界排名13的瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregard），去年拿下亞軍的林昀儒將力拚連2年叩關決賽。

此外，林昀儒本屆雙線作戰，晚間還有混雙決賽跟女將陳思羽攜手，同時也要力拚衛冕，爭冠對手是南韓新組合趙大成╱朱芊曦。

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