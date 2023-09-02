晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷後首次！洋基總管罕見再赴日 親自視察山本由伸

2023/09/02 16:40

歐力士王牌投手山本由伸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐力士王牌投手山本由伸今天先發面對日本火腿，僅被敲4安無失分，幫助歐力士以1比0贏球，山本由伸收下本季第13勝獨居全日職最多。由於山本由伸季後可望透過入札制度挑戰大聯盟舞台，吸引多支美職球隊感興趣，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）下週將親自赴日本，到現場觀看山本的投球。

山本由伸今天先發7局用108球，被敲4安，送出9次三振、丟3次保送，沒有失分，賽後防禦率降至1.34，山本由伸收下本季第13勝暫居太平洋聯盟最多，自從8月1日之後，近期連33局沒有失掉自責分。

山本由伸目前在勝投數、防禦率、勝率、奪三振數都是太平洋聯盟最多，有望達成史無前例的連3年「4冠王」。

洋基總經理凱許曼。（資料照，今日美國）

《產經體育》報導，自1998年就擔任洋基總管的凱許曼，他曾在2017年也到日本視察當時效力日本火隊的大谷翔平，大聯盟球團高層為了一名選手親自來日本視察，這是極為罕見的事情。

山本由伸下一次先發預計可能是在9月8日至10日之間，屆時歐力士要作客千葉羅德，凱許曼將會到現場觀看山本的投球。

洋基隊本季戰績66勝69敗暫居美聯東區墊底，有可能創下自1992年以來，再度單季勝率不到五成的戰績。

洋基本季只有王牌柯爾（Gerrit Cole）以12勝是最多，也是目前全隊唯一雙位數勝投的投手。其他的先發投手群大多防禦率在4以上，甚至ERA破5。補強先發投手是洋基休賽季的重點之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。