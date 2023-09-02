MLB》大谷後首次！洋基總管罕見再赴日 親自視察山本由伸

歐力士王牌投手山本由伸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐力士王牌投手山本由伸今天先發面對日本火腿，僅被敲4安無失分，幫助歐力士以1比0贏球，山本由伸收下本季第13勝獨居全日職最多。由於山本由伸季後可望透過入札制度挑戰大聯盟舞台，吸引多支美職球隊感興趣，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）下週將親自赴日本，到現場觀看山本的投球。

山本由伸今天先發7局用108球，被敲4安，送出9次三振、丟3次保送，沒有失分，賽後防禦率降至1.34，山本由伸收下本季第13勝暫居太平洋聯盟最多，自從8月1日之後，近期連33局沒有失掉自責分。

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山本由伸目前在勝投數、防禦率、勝率、奪三振數都是太平洋聯盟最多，有望達成史無前例的連3年「4冠王」。

洋基總經理凱許曼。（資料照，今日美國）

《產經體育》報導，自1998年就擔任洋基總管的凱許曼，他曾在2017年也到日本視察當時效力日本火隊的大谷翔平，大聯盟球團高層為了一名選手親自來日本視察，這是極為罕見的事情。

山本由伸下一次先發預計可能是在9月8日至10日之間，屆時歐力士要作客千葉羅德，凱許曼將會到現場觀看山本的投球。

洋基隊本季戰績66勝69敗暫居美聯東區墊底，有可能創下自1992年以來，再度單季勝率不到五成的戰績。

洋基本季只有王牌柯爾（Gerrit Cole）以12勝是最多，也是目前全隊唯一雙位數勝投的投手。其他的先發投手群大多防禦率在4以上，甚至ERA破5。補強先發投手是洋基休賽季的重點之一。

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