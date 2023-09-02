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U18世界盃》樂天強打捕手認證 南韓王牌左投真的很難打

2023/09/02 16:17

宋嘉翔。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕U18世界盃今晚6點半在洲際球場上演台韓大戰，南韓推出王牌左投黃晙舒先發，去年U18他對台灣隊先發5局被敲2安，飆6K無失分無關勝敗。

樂天桃猿宋嘉翔是去年U18台灣隊主戰捕手，當時台韓戰正面遭遇黃晙舒，宋嘉翔說，「去年我們幾乎打不太到他（黃晙舒）的球，他控球很好，變化球也滿犀利的，尤其滑球丟得很棒。」

根據這屆U18大會秩序冊顯示，黃晙舒身高為187公分、體重80公斤，身材十分高大；宋嘉翔指出，去年黃晙舒看起來大概180公分左右，身材其實還好，沒有特別突出，最快球速大概147、148公里，今年長高而且球速又更快了，真的不好打。

去年U18台灣隊遠征美國，最終拿到亞軍，今年在台灣舉辦，宋嘉翔認為，在國內打球員一定會有壓力，因為有很多球迷關注，但不用想太多，上場就是盡量去表現。

宋嘉翔畢業於穀保家商，這屆U18台灣隊邱鑫、林佳緯、孫易磊都是他的穀保學弟，也是去年U18戰友。宋嘉翔去年打U18之前投入選秀，獲樂天首輪指名，簽約金520萬，本季出賽51場，152打數敲出42支安打，打擊率2成76，另有3轟、21分打點，盜壘阻殺率4成23，有7次失誤，蹲捕守備率9成74。

去年U18對澳洲孫易磊先發3局失1分，今年再戰澳洲繳完封勝，飆出8K，宋嘉翔說，「易磊那一天球速滿快的，有看到152、153公里，不管技術和心理層面都進步很多，不像去年投球會怯場，心態更進化，他其實也可以打，打擊不錯。」

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