籃球》議長盃邀請賽8隊參賽 各校辦「主場日」備戰HBL

由籃球教育協會、台北市議會共同舉辦的台北市議長盃籃球邀請賽，今天在松山高中體育館點燃戰火。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕由籃球教育協會、台北市議會共同舉辦的台北市議長盃籃球邀請賽，今天在松山高中體育館點燃戰火，賽事將為期1個月，且參賽隊伍還有「主場日」，期待透過這場盛事，備戰HBL新賽季。

首年舉辦的議長盃聚集HBL甲級、乙級隊伍，包括松山高中、成功高中、南湖高中、開南中學、師大附中、永春高中、和平高中及松山工農，各校在9月2日、8日、16日、22日、23日及10月6日，以循環賽方式決定最終排名，前3名隊伍可以獲頒獎勵金。

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主辦單位透露，議長盃除了是為期1個月的賽事，並規劃參賽隊伍需舉辦一天「主場日」，各校都積極配合，不過有學校因不同單位與活動要使用體育館，無法配合，因此松山高中、開南高中將支援空缺的檔期，未來也希望賽事規模能越來越大，甚至增辦國中組。

首週賽事在松山高中開打，地主松山高中以77：31大勝師大附中；永春高中以77：72氣走和平高中，開南高中以80：20擊敗松山工農；南湖高中以52：44力壓成功高中，賽事下週由開南中學擔任地主，接著再回松山高中，成功高中、南湖高中也會有「主場日」。

由籃球教育協會、台北市議會共同舉辦的台北市議長盃籃球邀請賽，今天在松山高中體育館點燃戰火。（主辦單位提供）

由籃球教育協會、台北市議會共同舉辦的台北市議長盃籃球邀請賽，今天在松山高中體育館點燃戰火。（主辦單位提供）

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