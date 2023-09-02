MLB》大谷翔平為何仍帶傷應戰？權威記者分析3主因：避免「兩頭空」

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流巨星大谷翔平在被診斷出右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂後，仍繼續以先發指定打擊帶傷上陣，令外界不解為何大谷不盡快動刀，還冒著傷勢惡化風險比賽，對此美媒《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）也分析3大原因。

羅森索在Podcast節目「Foul Territory」中指出，大谷翔平之所以仍持續帶傷上陣的原因，首當其衝就是他在追求歷史數據。儘管他已連續8場比賽未開轟，但目前仍以44轟暫居大聯盟全壘打王，且還有機會挑戰單季50轟的偉大紀錄。

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另外，大谷本季目前也累積19次盜壘，羅森索表示，「他有可能達到50轟、30盜，即便只有50轟、25盜也是史上首見，還有挑戰三冠王也不無可能，並且繼續打擊也不會讓他的手肘傷勢惡化。」

第二個原因，可能是大谷根本不想動第二次的手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ手術）。羅森索提到，當大谷在2018年首次動TJ手術時，他花了近兩個賽季才正式回歸投手丘，「第二次手術風險更高，所需的康復時間更長，必須更謹慎面對。」

而最後一個原因，大谷若選擇接受手術，恐怕將影響他明年開季擔任先發定打擊的狀況，與其讓明年季初「投打兩頭空」，羅森索表示，「如果能以打者身分趕在季初回歸，理論上來說，大谷的自由市場價值將會提升。」

天使總管米納斯安（Perry Minasian）今賽前提到，會讓大谷持續出賽，除非大谷自己表示無法出賽，否則他每天都會照常上場，球隊也會每天確認他的狀態。

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