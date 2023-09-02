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U18世界盃》當年勇奪世界冠軍 林子偉感謝「那一場大雨」

2023/09/02 18:06

林子偉。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕2010年IBA世青賽（U18世界盃前身）台灣隊奪冠，當時林子偉就讀高苑工商一年級，以16歲之齡一口氣勇奪最有價值球員、打擊王、得分王、最佳守備與全明星隊最佳三壘手等5大獎項，成為該屆大賽風雲人物，。

林子偉回憶道，預賽台灣隊慘遭美國「扣倒」大敗，但到了八強複賽美國竟然輸古巴，這是最讓他感到驚訝的事情，而台灣隊在八強複賽贏荷蘭，四強再打敗地主加拿大，然後與澳洲爭冠，「其實當時我們目標打進四強就好了，沒想到最後能拿到冠軍。」

最讓林子偉印象深刻的比賽，當屬冠軍戰對澳洲，他說，「我記得打到第4局我們還落後2分，結果突然下大雨，我們想說完蛋啦，比賽要被取消輸掉了，過一個小時後開打我們打線大爆發，林家慶（後改名林驛騰）先擊出逆轉3分砲，楊宏聖（後改名楊岱均）再追加全壘打比數才拉開，王維中最後投出再見三振奪冠。」

林子偉指出，冠軍戰台灣隊先發投手陳泓亦（後改名陳衍瑞）其實投得很好，但澳洲氣勢真的超強大，怎麼擋也擋不住，一陣大雨讓他們氣勢就被壓下來了，「感謝主。」

當年在IBA世青賽綻放光芒，林子偉說，這是在高中的成就，也是學生時期很好的回憶，當時他打1棒只想要上壘，沒想到打點也很多，居然只差楊宏聖1分打點；當年楊宏聖以12分打點拿到打點王。

林子偉透露，當時IBA世青賽開打前就有很多球探關注他，可能那次比賽讓更多球探看到，很多人說那一年他打得比美國隊的林多（Francisco Lindor）還好，世青賽關注度很高，自己也沒想到成績竟然能這麼突出。

值得一提的是，林子偉在青棒時期是頂級游擊手，在IBA世青賽卻守三壘，台灣隊主戰游擊手則是廖俊凱。

林子偉透露，「當年玉山盃開打前高雄聯隊集訓教練就問我，讓林志賢（後改名林岱安）守三壘好不好，我就說我去守三壘好了，讓志賢去守游擊，因為他游擊守得很好，就一路這樣守，但世青賽前志賢肩膀受傷只好移防一壘，讓廖俊凱守游擊，我還是守三壘。」

U18世界盃在台灣熱戰中，林子偉說，在國內打國際賽壓力滿大的，但在國家隊只要做好自己本分就好，不要想太多，「今年我打經典賽太過要求自己擊球要確實，動作反而跑掉，成績不是很好，希望他們以打盃賽心情應戰，放輕鬆去打。」

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