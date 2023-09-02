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MLB》千賀的「幽靈指叉」讓對手也佩服 「變化幅度比預想還多」

2023/09/02 20:46

大都會日籍投手千賀滉大。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍投手千賀滉大今天先發面對美聯西區龍頭水手，主投7局狂飆12次三振平本季單場最多，雖然無關勝敗，大都會終場以2比1贏球。水手隊當家游擊手克勞佛（J.P. Crawford）認為，千賀滉大的招牌武器指叉球變化幅度比想像中還大。

千賀滉大此戰主投7局用104球，被敲5安，只被克勞佛敲陽春砲失掉1分，送出12次三振，另有2次保送，賽後防禦率為3.08。這是千賀滉大本季第3度達成單場12K，今年共投143.1局就送出176次三振，今年戰績為10勝7敗。

「那顆指叉球的位移比我預期的還要多，真的令人印象深刻。」克勞佛說道，千賀滉大每個球種都能有效發揮，還能夠從一些緊急狀況中脫身。

《紐約每日新聞》指出，現年30歲的千賀滉大是大都會本季表現超乎預期的選手之一，大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）認為，千賀滉大的表現很出色，「對方擁有很棒的打線，他需要展現自己所有的投球技巧。」

千賀滉大本季除了四縫線速球外，還有卡特球、指叉球、橫掃、滑球、曲球等球種。其中，千賀滉大的指叉球被打擊率進1成20，三振89次。

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