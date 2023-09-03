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NBA》大物中鋒未兌現天賦就遭交易 勇士老闆談職業運動現實面：很不幸...

2023/09/03 06:38

威斯曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士於上季交易大限前將2020年榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）交易至活塞，飽受傷勢影響的他從未替勇士打滿整個賽季，上季更是掉出輪替陣容。對此勇士老闆拉寇伯（Joe Lacob）近期受訪談及此交易，也大嘆職業運動殘酷的現實面。

拉寇伯近日在Podcast節目上接受《The Athletic》記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）訪問，談及勇士送走威斯曼，拉寇伯以同樣在灣區的另一支職業球隊—NFL舊金山49人為例。49人日前將陣中2021年探花四分衛蘭斯（Trey Lance）交易至達拉斯牛仔，拉寇伯也點出這兩個交易案的相似之處。

「毫無疑問，兩人都在生涯第三年被交易了，」拉寇柏表示，「他們都是當年選秀第二、第三順位，兩人都在該發展時遭遇到嚴重傷病，因而錯過一整年賽季，這真的很不幸。」他認為，威斯曼與蘭斯兩人的發展不遂，都是因為際遇不佳受傷，並非球團的奪冠渴望阻礙他們的成長。

勇士選進威斯曼時，他年僅19歲，並期盼他成為未來禁區的中流砥柱。不過現在來看，魯尼（Kevon Looney）已經成為球隊，乃至聯盟最可靠的中鋒之一；而49人在去年以選秀最後一個順位選進另 名新星四分衛珀迪（Brock Purdy），他在蘭斯受傷時頂住球隊先發重任，並在此休季正式被49人命為主戰四分衛，蘭斯也因此遭到交易。

「他們有很多相似之處，都剛好遇到傷病與疫情影響。不幸的是，在當今體育界中，球團並不總是有足夠的時間或途徑等待每位球員的發展，也許這些球員去其他地方，就有可能取得巨大的成就。」拉寇柏表示。

蘭斯。（資料照，法新社）

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