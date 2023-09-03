晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U18世界盃台灣戰墨西哥拚3連勝 今日賽事預告與轉播

2023/09/03 06:38

U18世界盃台灣隊。（資料照，記者廖耀東攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場轉播，第一場是洋基對決太空人，由塞維里諾（Luis Severino）對決布朗（Hunter Brown），第二場是勇士對決道奇，勇士派出新秀右投愛德（Bryce Elder），力拚在系列賽取得3連勝，球迷記得鎖定轉播囉！

中職部分有一場賽事，中信兄弟將對上樂天桃猿，兄弟派出艾士特對決桃猿道博格，喜愛中職的朋友別忘了收看囉！

U18部分，台灣小將將在今天對決墨西哥，盼能奪下3連勝，記得收看轉播替台灣隊加油！

MLB

07:00 洋基@太空人 緯來體育

09:00 勇士@道奇 愛爾達體育2台、ELEVEN 1、華視

中職

17:05 中信兄弟@樂天桃猿 ELEVEN 2

日職

12:00 歐力士@日本火腿 ELEVEN 2

U18

A組

09:00 澳洲 VS. 波多黎各

12:00 台灣 VS. 墨西哥

15:00 南韓 VS. 捷克

B組

09:00 西班牙 VS. 委內瑞拉

12:00 荷蘭 VS. 巴拿馬

15:00 日本 VS. 美國

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

男籃世界盃

15:15 澳洲 VS. 喬治亞

17:30 巴西 VS. 拉脫維亞

20:25 美國 VS. 立陶宛

轉播：愛爾達體育3台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。