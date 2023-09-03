U18世界盃台灣戰墨西哥拚3連勝 今日賽事預告與轉播

U18世界盃台灣隊。（資料照，記者廖耀東攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場轉播，第一場是洋基對決太空人，由塞維里諾（Luis Severino）對決布朗（Hunter Brown），第二場是勇士對決道奇，勇士派出新秀右投愛德（Bryce Elder），力拚在系列賽取得3連勝，球迷記得鎖定轉播囉！

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中職部分有一場賽事，中信兄弟將對上樂天桃猿，兄弟派出艾士特對決桃猿道博格，喜愛中職的朋友別忘了收看囉！

U18部分，台灣小將將在今天對決墨西哥，盼能奪下3連勝，記得收看轉播替台灣隊加油！

MLB

07:00 洋基@太空人 緯來體育

09:00 勇士@道奇 愛爾達體育2台、ELEVEN 1、華視

中職

17:05 中信兄弟@樂天桃猿 ELEVEN 2

日職

12:00 歐力士@日本火腿 ELEVEN 2

U18

A組

09:00 澳洲 VS. 波多黎各

12:00 台灣 VS. 墨西哥

15:00 南韓 VS. 捷克

B組

09:00 西班牙 VS. 委內瑞拉

12:00 荷蘭 VS. 巴拿馬

15:00 日本 VS. 美國

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

男籃世界盃

15:15 澳洲 VS. 喬治亞

17:30 巴西 VS. 拉脫維亞

20:25 美國 VS. 立陶宛

轉播：愛爾達體育3台

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