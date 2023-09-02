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U18世界盃》把「再進化」的南韓王牌打退場 台灣隊做到了！

2023/09/02 20:02

台灣隊超前比分。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕賽前台灣隊總教練吳柏宏才表示南韓王牌黃晙舒「有再進化」，但這批U18世界盃台灣小將很爭氣，3局下就把黃晙舒打退場，讓他只投2.1局就失4分成為敗投候選人。

黃晙舒在去年U18世界盃複賽對台灣投5局只被敲2安飆6K無失分，因手指破皮提前退場，今年他再度對台灣隊挑大樑，結果卻大相逕庭，只投2.1局就被敲5支安打失4分（責失3分），另有2次保送並投出3次三振。

不只吳柏宏賽前透露黃晙舒包括球速和身材都「有再進化」，南韓教頭李永福也表示很相信黃晙舒，並指出「他就是韓國隊的ACE」。

只是台灣隊對於「南韓ACE」無所畏懼，不但1局下就敲出2支安打讓他失1分，3局下1出局後，更利用他投出觸身球和保送的控球不穩情況，由代打邱鑫和李勛傑相繼敲安再失2分，也逼得南韓教練團不得不換投。

黃晙舒退場後，由有「小吳昇桓」外號的金澤延接替，他雖對胡孟智投出三振，但仍讓9棒黃天賜再敲出適時安打，而這1分也記在黃晙舒身上。

U18世界盃，台灣隊王念好敲安。（記者廖耀東攝）

台灣隊追平比分。（記者廖耀東攝）

台灣隊先發投手林維恩。（記者廖耀東攝）

台灣隊邱鑫代打敲安。（記者廖耀東攝）

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