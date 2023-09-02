美網》即將重返台灣一哥！許育修謝球迷期許亞運再創佳績

許育修。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕許育修2023美國網球公開賽大豐收，不但首度挑戰就從會外賽3連勝闖入，還在男單次輪帶給英國16種子諾里（Cameron Norrie）沉重壓力，即使惜敗已汲取寶貴經驗，世界排名即將重返「台灣一哥」的他，更期許9月底杭州亞運再創佳績。

「第一次的美網，第一次的會內勝利！這趟旅程讓我收穫滿滿，雖然沒能繼續突破自己，但我會再回來的。」結束紐約法拉盛行程，許育修於IG發文感謝球迷熱情支持，「不管是在場邊加油喊聲的，還是深夜守在電視機前的朋友，你們的加油及鼓勵我都有聽見，我會再繼續努力、挑戰自己，期待未來會有更好的表現。」上個月成都世界大學運動會豪奪3金的許育修，即將重披國家隊戰袍，出征台維斯盃、杭州亞運，不忘呼籲各界一起為台灣網將應援加油，而單、雙打身手全能的他，正是亞運搶牌的關鍵要角。

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身為本屆美網唯一躋身單打舞台的台將，24歲的許育修穩紮穩打，4盤扳倒澳洲悍將科基納吉斯（Thanasi Kokkinakis），大滿貫會內首勝到手，已榮膺我國男單史上第3人，ATP即時世界排名也從237竄升至173左右，美網賽後9月11日可望再度超越目前188的吳東霖，重返「台灣一哥」寶座。

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