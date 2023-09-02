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男籃世界盃》富永啓生、霍金森合轟51分 日本贏維德角「奧運夢」實現了！

2023/09/02 20:59

日本隊富永啓生。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「日本柯瑞」富永啓生火力全開，加上歸化洋將霍金森（Josh Hawkinson）、172公分河村勇輝共斬獲65分，日本雖然第四節大當機，還好前面領先夠多，以80：71氣走維德角，確定成為本屆亞洲戰績最佳的隊伍，成功進軍巴黎奧運。

日本前役打出猶如漫畫精彩的劇情，克服末節15分落後，以86：77逆轉委內瑞拉。巴黎奧運男籃共取12隊，地主法國佔掉一席，其中7席是各洲於本屆世界盃拿下最佳排名的隊伍，可以拿到參賽門票，美洲、歐洲皆為2席，大洋洲、亞洲、非洲則是1席。目前大洋洲由澳洲、非洲是南蘇丹拿下參賽資格。

日本距離實現48年的籃球奧運夢就只差1勝，日本上次靠自己的實力爭取到奧運資格是1976年，至於2020年東京奧運則藉由主辦國獲得參賽。

今天面對維德角，日本首節打完17：19落後，但第二節由172公分河村勇輝成為進攻發動機，帶隊展開陣陣快速打法，他的速度甚至逼得對手只能上身體逼他停下來，換到對手違反運動道德犯規，河村勇輝攜手射手富永啓生，帶隊單節轟33分，最多領先17分。

富永啓生上半場打完6投全進，包括4顆三分球，轟16分，河村勇輝也是4投都中，進帳12分、7助攻，霍金森打滿上半場斬獲15分，在3位好手亮眼表現，日本取得50：37領先。

日本在第三節最多領先20分，只是第四節卻進攻大當機打了快7分鐘得分還沒開張，維德角則是連得13分，追到68：73落後，只是維德角第一中鋒塔瓦雷斯（Edy Tavares）因抱怨裁判吞下技術犯規，日本才靠比江島慎罰球拿到1分，以及河村勇輝回到場上穩定軍心，霍金森49.9秒「三分打」及底線三分球，日本在沖繩主場收下勝利，令地主球迷樂不可支。

手感火燙的富永啓生砍進6顆三分球，進帳22分，霍金森打滿40分鐘，29分、7籃板及4助攻，河村勇輝14分、8助攻，具NBA資歷的渡邊雄太打滿全場，5分、10籃板，他的防守功不可沒。

日本在O組戰績3勝2敗，確定拿下分組第1，將爭取17至20名，亞洲其他國家中國、伊朗、菲律賓、約旦、黎巴嫩都確定不會有3勝，日本以亞洲戰績最佳，進軍巴黎奧運。

日本隊歸化洋將霍金森。（法新社）

日本隊渡邊雄太。（路透）

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