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U18世界盃》棒！台灣9安擊退南韓 6：1拿下二連勝

2023/09/02 21:05

台灣隊王牌左投林維恩。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕台灣好棒！在今晚登場的U18世界盃台韓大戰，台灣隊靠王牌左投林維恩5.1局只失1分好投，加上打線讓南韓王牌黃晙舒只投2.1局就退場，終場6：1贏球，不但拿下預賽最重要的一戰，也漂亮贏得2連勝。

台灣隊在前天開幕戰以3：0擊敗澳洲旗開得勝，也讓南韓教頭李永福在今天賽前就說：「有看台灣第一場比賽，在投手方面是非常厲害的，整支隊伍的狀態都非常穩定，是一個非常強的隊伍。」

結果李永福所言不假，林維恩雖一開始就讓南韓打者敲安上壘且首局就失1分，但他化解2局上1出局二、三壘有人危機後回穩，技壓同場較勁的黃晙舒。林維恩投到5局1出局，投出偏低壞球形成保送後突然倒坐在地，奮力續投後仍被敲出二壘安打形成二、三壘有人，接替的林鉑濬先飆出三振，再製造外野飛球出局解危。

在台灣隊打線方面，台灣隊長王念好首局就從黃晙舒手中敲出帶打點的適時安打，3局又攻下4分大局，也讓「南韓ACE」黯然退場。

兩隊首局都有狀況，台灣隊不但一開始就讓南韓1棒朴是炫安打上壘，右外野手林佳緯還發生失誤讓跑者站上二壘，且捕手胡孟智也出現捕逸；南韓隊同樣一開始就出現右外野手接球失誤讓台灣1棒許庭綸上壘，並讓台灣1局下就還以顏色追成1：1。

此外，兩隊也都出現傷兵，台灣隊二壘手陳睦衡在2局下補位一壘時和跑者發生衝撞造成左腳不適退場，而南韓隊1棒朴是炫則是3局上擊出滾地球跑向一壘時扭到右腳退場。

台灣隊王念好。（記者廖耀東攝）

台灣隊贏球。（記者廖耀東攝）

台灣隊邱鑫。（記者廖耀東攝）

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