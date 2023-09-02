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中職》掛6顆鳳梨祈求「六六大順」味全龍如願中止7連敗

2023/09/02 21:38

味全龍中止本季最長的7連敗。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕掛出6顆鳳梨祈求「六六大順」，再擺上3盆紫蘇希望「止輸」，味全龍有驚無險在延長賽以4：1力挫統一獅，如願中止本季最長的7連敗。

味全10局上把握江國謙、楊孟沅壞球連發奉送3個保送，配合楊孟沅牽制一壘失誤與李凱威、林智勝相繼安打，灌進3分以4：1首次超前，10局下1出局雖被統一攻佔滿壘，仍讓胡金龍擊出再見雙殺打。

總教練葉君璋指出，即便10局上拿到3分，10局下突然變成滿壘還是很緊張，各種可能被逆轉的狀況都想過，這表示選手還要再成長，還沒有辦法用很穩定、成熟的心態對各種情境。

味全直到7局上才由劉基鴻擊出第1支安打，但布里悍投7局失1分與布雷克分庭抗禮，葉君璋表示，只要比數咬住就有贏球機會，布里悍賽前就自請投120球，能再投第7局對球隊很重要。

味全龍先發投手布里悍。（記者李惠洲攝）

味全龍林智勝。（記者李惠洲攝）

味全龍呂詠臻關門成功。（記者李惠洲攝）

味全龍今天賽前掛鳳梨求止敗。（記者李惠洲攝）

味全龍今天賽前掛鳳梨求止敗。（記者李惠洲攝）

味全龍不只拿出鳳梨加持，連食材紫蘇（止輸）都拿出坐鎮。（記者李惠洲攝）

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