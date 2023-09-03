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男籃世界盃》日本首度單屆3勝實現奧運夢 帶傷拚戰的渡邊雄太喜極而泣

2023/09/03 06:39

日本隊精神領袖渡邊雄太賽後落下男兒淚。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊在2023年男籃世界盃上演驚奇，昨天以80：71險勝維德角，讓日本隊該屆取得3勝不但是隊史第一次，更成為本屆亞洲戰績最佳的隊伍，成功進軍2024年巴黎奧運。帶著腳傷拚戰的日本隊精神領袖渡邊雄太賽後更是落下男兒淚，「我為能代表這支國家隊感到自豪，直到生命最後一刻前都想代表國家隊。」

日本男籃在小組賽以98：88大逆轉芬蘭。到了第17名至32名的排名賽，日本隊克服最多15分落後，以86比77擊敗世界男籃排名第17的委內瑞拉；日本隊昨天擊敗維德角後，更是首次在世界盃賽場單屆取得3勝。

效力NBA太陽隊的渡邊雄太，他在本屆男籃世界盃開打前，曾表示若日本隊沒有拿到巴黎奧運門票，自己就要從國家隊退休。

日本男籃奪得巴黎奧運門票。（法新社）

如今日本隊實現籃球奧運夢，讓渡邊雄太賽後落下男兒淚，「比賽的事終於告一段落，感覺太棒了，終於覺得自己獲得回報，在說了那樣的話後，老實說，我也感到非常不安，真的擔心這次會不會是最後一次了。小組賽說實在很辛苦，因為大家都很努力。」

渡邊雄太說，「我會再次為了巴黎奧運而努力，直到最後一刻都會為日本代表隊效力。」這番話也被日媒解讀為「撤回退出國家隊」的決定。

渡邊雄太也感謝沖繩地區的日本球迷們為他們加油，「多虧了沖繩的大家熱烈支持，我還能穿著這個球迷繼續比賽，所以這一路走來都是值得的。」

這是日本男籃相隔48年「自力」挺進奧運賽場，日本前一次靠自己實力闖進奧運男籃已經是1976年。至於2020東京奧運，日本是地主國因此獲得參賽。

日本男籃奪得巴黎奧運門票。（歐新社）

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