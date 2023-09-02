WTT挑戰賽》「沉默刺客」林昀儒5局氣走世錦賽銀牌 挺進冠軍戰

林昀儒。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第9「沉默刺客」林昀儒，今天在WTT阿拉木圖挑戰賽，以11：5、11：13、13：11、7：11、11：9力退世界排名13的瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregard），連兩年挺進男單決賽。

此外，林昀儒本屆則是雙線作戰，混雙決賽預計晚間10點45分登場，他將跟女將陳思羽攜手力拚衛冕，爭冠對手是南韓新組合趙大成╱朱芊曦。

請繼續往下閱讀...

林昀儒昨以3：1逆轉日本T聯賽木下東京俱樂部隊友及川瑞基，今年第三度挺進8強，小林今日於8強賽亮相，以11：5、11：7、11：4拍落克羅埃西亞好手普卡爾（Tomislav Pucar），收下對戰4連勝，挺進4強。

莫雷加德在2021年世錦賽連斬世界名將收下銀牌，世界排名最高居第3，而林昀儒生涯對戰六角戰士兩次分別在2018年匈牙利公開賽、2015年西班牙青少年賽事，小林都漂亮獲勝。

林昀儒今天交手莫雷加德，首局雙方3：3平手，小林連拿5分擴大領先，並持續製造對手失誤，以11：5先下一城。不過，莫雷加德不是省油的燈，在第二局站上10：9領先，小林雖連續化解對手2局點，並喊出暫停試圖突破，但回來後連丟2分，讓對手扳平戰局。

林昀儒第三局連丟3分，並陷入1：5，接著連下5分超前，只是無法持續拉開，讓莫雷加德取得10：8，而小林有穩住陣腳，甚至巧妙擋下對手正拍強攻，在11：10雖然又被對手追平，仍連下2分後來居上取得聽牌。

莫雷加德第四局克服0：2落後，並拿下再度扳平，雙方在決勝第五局分高低，林昀儒開局5：0獲得好的開始，再來更取得8：1大幅領先，只是莫雷加德又追到9：10，小林仍有驚無險帶走勝利，連兩年晉級決賽，爭冠對手將是中國向鵬、葡萄牙佛雷塔斯（Marcos Freitas）之間的贏家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法