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網球》沙烏地阿拉伯砸錢搶WTA年終賽 獎金多3倍近5億台幣

2023/09/02 22:11

娜拉提洛娃公開表態反對沙烏地阿拉伯接手年終賽。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕有錢能使鬼推磨！為了搶WTA年終賽主辦權，財大氣粗的沙烏地阿拉伯砸錢毫不手軟，獎金直接提高3倍達到1200萬英鎊（約4.9億台幣），另外支付800萬英鎊（約3.3億台幣）的權利金，消息傳出引發網壇熱議

據英媒《每日郵報》獨家報導，近年積極把龐大財力投入國際體壇的沙烏地阿拉伯，已鎖定11月的女網年終賽，為了讓首都利雅德成為舉辦城市， 該國公共投資基金開出誘人的天價獎金，比起去年達拉斯沃思堡年終賽的400 萬英鎊總獎金，足足高出3倍，而且WTA職業女網總會還可進帳800萬英鎊，難怪出線呼聲高漲。

WTA董事會將於美國網球公開賽期間，於紐約舉行的會議上就今年年終賽舉辦地點進行投票，其餘競爭城市還有美國華盛頓、捷克布拉格和墨西哥蒙特雷等。至於ATP已把2023至2028年的新世代男網年終賽，交由沙烏地阿拉伯港口大城吉達舉辦。

只不過，沙烏地阿拉伯人權記錄不佳，加上禁止同性戀的法律，受到歐美各界譴責，包括「女金剛」娜拉提洛娃（Martina Navratilova）、艾芙特（Chris Evert）等傳奇球星已公開表態反對該國接手年終賽，讓董事會陷入兩難。

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