男籃世界盃》打爆中國！克拉克森轟34分 率菲律賓開胡

菲律賓一哥克拉克森。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕菲律賓一哥克拉克森（Jordan Clarkson）今天在世界盃男籃賽，轟進34分，帶領菲律賓在主場以96：75大勝中國。

菲律賓在小組賽分別敗給多明尼加、安哥拉、義大利，進入17至32排名賽，以68：87被南蘇丹打得暈頭轉向，吞下4連敗，對於地主來說可是顏面盡失。

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一勝難求的菲律賓在上半場還落後中國1分，不過第三節直接以34：11攻勢打垮中國，以及第四節最後又連續得分，最終就以21分之差收下勝利。

本屆菲律賓最大咖的克拉克森，曾拿下NBA年度最佳第六人，上季在猶他爵士出賽61場，場均繳出20.8分、4.4助攻及4籃板，得分和助攻皆創生涯新高，繼世界盃亞洲區資格賽後再度穿上菲律賓戰袍，今天就把氣都出在中國身手，他全場18投11中，包括三分球10投5中，轟34分外帶2籃板、3助攻。

至於中國5場，只有對安哥拉贏下1場，因總輸分高達94分，在分組M敬陪末座，此仗表現最佳是歸化李凱爾（Kyle Anderson）17分、9籃板及5助攻，至於王哲林繼前役對安哥拉沒上陣後，今天還是板凳坐好坐滿。

菲律賓一哥克拉克森。（美聯社）

菲律賓一哥克拉克森。（法新社）

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