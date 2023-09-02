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U18世界盃》腳蹬到無礙 林維恩奪勝後笑說「我今天沒有看球探」

2023/09/02 23:01

台灣隊先發投手林維恩。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕台灣隊先發投手林維恩投5.1局飆6K失1分，成為幫助球隊6：1擊敗南韓的功臣之一，他表示自己第1局很緊張，直到第3局才比較回歸正常，對於6局腳蹬到跌坐在地則表示沒有大礙，賽後也有點惋惜地說：「我覺得應該要投完那一局。」

身為台灣隊的王牌左投，林維恩今天1局上就讓南韓首名打者朴是炫敲安，且讓他跑回第1分，他賽後表示：「第一局很緊張吧，第一次那麼多人，有點興奮跟緊張，第二局還有一點緊張，第三局比較回歸正常。」

投到6局上1出局，林維恩在投出偏差壞球形成保送後跌坐在地，他表示：「那顆有去蹬到，應該是有點拉到吧。」他指著自己的右腳後跟，表示賽後經過治療已經無礙，但當時心想著可以再投看看，只是被敲出二壘安打後，仍必須以78球結束任務。

「大家都很拚」，林維恩對於今天贏球印象最深的就是團隊拚勁，「我自己也想把內容投好，能投久一點就投久一點。」由於自己也有旅外夢，林維恩對於媒體提及本壘後方的大批球探時，他則笑說：「「我今天沒有看他們，因為他們的座位也比較遠啊，看到了會想很多吧，今天就沒有看了。」

台灣隊先發投手林維恩。（記者廖耀東攝）

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