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WTT阿拉木圖挑戰賽 林昀儒陳思羽獲混雙亞軍

2023/09/03 00:39

〔中央社〕台灣桌球一哥林昀儒與陳思羽，2日深夜在WTT阿拉木圖挑戰賽混雙決賽，以1比3不敵韓國組合朱芊曦與趙大成，以亞軍作收。儘管混雙尋求衛冕失利，林昀儒3日將繼續力拚男單冠軍。

林昀儒與陳思羽去年9月開始合作，近1年的時間拿下2座冠軍，分別在去年世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽，以及今年6月突尼斯挑戰賽登頂奪冠，目前世界排名第5，2人這次重返哈薩克參賽，將尋求衛冕。

林昀儒這次男單和混雙都有參賽，在混雙闖進決賽後，林昀儒稍早在男單4強賽以3比2氣走2021年世界桌球錦標賽銀牌、瑞典選手摩賈德（Truls Moregard），勇闖冠軍賽。

林昀儒僅休息1.5個小時就再度提拍上陣，與陳思羽在混雙決賽合體，迎戰韓國組合朱芊曦與趙大成。

林昀儒與陳思羽開賽陷入苦戰，以1比5落後，儘管隨後趁著對手遭遇亂流，一度追成1分差，但韓國組合連續正手攻擊搶分，台灣組合難以招架，以8比11讓出首局。

林昀儒與陳思羽次局重新調整，以3比0開局，無奈因失誤過多，讓對手後來居上、以一波6比0攻勢反超，台灣組合以7比11再丟1局。

林昀儒與陳思羽第3局趁著對手自亂陣腳，取得5比0領先，並以11比4扳回一城。

韓國組合第4局展開猛攻，以8比2領先，台灣組合試圖追分，依舊無法扭轉戰局，最終以6比11落敗，拿下亞軍。

林昀儒儘管無緣混雙2連霸，但男單還有機會爭冠，3日將對決中國選手向鵬。（編輯：施施）1120903

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