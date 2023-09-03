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美網》謝淑薇混雙16強止步 專心拚大滿貫女雙三連后

2023/09/03 06:57

謝淑薇。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023美國網球公開賽男女混合雙打，台將謝淑薇與薩爾瓦多搭檔阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo）聯手開胡後，次盤陷入苦戰，1：6、4：6敗給日本柴原瑛菜／克羅埃西亞帕維奇（Mate Pavic），第3種子「台薩聯軍」16強止步，小薇將專心拚拿手女雙。

本週女雙世界排名回升至第9的謝淑薇，與男雙並列第8的阿雷瓦洛磨合迅速，混雙初登場直落2淘汰美國地主外卡柯林絲（Danielle CollinsRyan）／哈里森（Ryan Harrison）。只不過，今日面對攻守強勢的柴原瑛菜／帕維奇，「台薩聯軍」開賽盤中連遭破發，加上盤末錯失回破機會，讓對手先馳得盤。經驗豐富的「台薩聯軍」次盤發動反擊，可惜歷經互破拉鋸，關鍵第7局小薇人馬又被破發，讓打出信心的日克組合直落2關門，總計僅花55分鐘。

謝淑薇雖然無緣混雙8強，接下來力拚更擅長的女雙，她與中國新星王欣瑜重新合拍，已在紐約法拉盛連兩場逆轉勝，也是台將唯一安抵16強，即將遭遇俄國黑馬阿瓦涅相（Elina Araratovna Avanesyan）／拉希莫娃（Kamilla Stanislavovna Rakhimova），復出就橫掃法國公開賽、溫布頓錦標賽，完成女雙「海峽大滿貫」的小薇，期許再接再厲爭取大滿貫女雙三連后。

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