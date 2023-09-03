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MLB》二度故意四壞、21次穩坐敬遠王 大谷翔平本季最長全壘打荒達9場

2023/09/03 07:30

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天2打數無安打，獲得1次四壞球保送和2次敬遠，中斷連續4場敲安，但連9場43打席都沒有開轟，已經寫下本季最長紀錄，天使也以1：2輸球，苦吞2連敗。

大谷翔平今天首局首打席獲得四壞球保送，3局上敲出游擊滾地球出局，第5局在二壘有人時遭運動家故意四壞球保送，7局上未能把握一二壘有人的機會，敲出游擊飛球無緣建功，9局上再度出現得分機會，但大谷在三壘有人時再度被敬遠，只要大谷被送上壘包，場外球迷都抱以噓聲。大谷翔平今天2打數無安打，另有1次四壞球保送和2次敬遠，目前已經累積21次故意四壞球保送，高居大聯盟最多，打擊率略降至3成06，整體攻擊指數（OPS）為1.071。

大谷翔平在宣布右手肘受傷後就未曾出現過全壘打，連續9場、43打席未開轟已經刷新本季最長的「全壘打荒」。

天使今天僅出現5支零星安打，關鍵時刻欠缺適時一擊，只靠著倫吉佛（Luis Rengifo）首局的高飛犧牲打得到分數，魯克（Brent Rooker）4局下敲出致勝2分砲，助隊贏球，運動家先發投手布萊克本（Paul Blackburn）主投5局失1分，拿下本季第4勝，天使坎寧（Griffin Canning）繳出6局7K失2分的優質先發，無奈球隊火力不濟，悲情吞下第5敗。

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